Ook ene Mick Jagger heeft last van zo’n dreinend deuntje

Een mens zou er van z'n à propos van geraken. En het is wetenschappelijk bewezen dat oorwurmen het beste gedijen in verwarde hoofden.

Zoals het mijne. Omdat de natuur ook mij blijft verbazen, heb ik last van een op zich aangename oorwurm. Ik weet dat dit een contradictio in terminis is, maar dat stikt me niks, zou een wijze stadgenoot zeggen.

Een ‘oorwurm’ is een irritant deuntje dat tegen je zin in je hoofd blijft zitten. Dinsdag kleurde de zon aan onze hemel midden op de dag oranje-rood dankzij Saharazand en de rook van bosbranden in Zuid-Europa. Dat bracht mij me­teen bij het vrolijke Red Rubber Ball. Origineel van The Seekers (1967), dacht ik. Maar nee, een jaar eerder had The Cyrkle er al een hit mee, lees ik. En, nooit geweten: het liedje is geschreven door Paul Simon! Kortom: hoera! Weer wat muzikale feitenkennis opgedaan over een op zich lekker nummer. Alleen niet als dat vervolgens non stop doorjengelt in je kop. Samengevat: een aangename oorwurm.

Ik heb zo’n vermoeden dat ene Mick Jagger ook last heeft van zo’n dreinend deuntje. Uit De Fendert nog wel. Door het guitig nazingen van de megahit van Franske Bauer is de zanger van the greatest rock-’n-roll band in the world danig de klos. De meedeiner verdwijnt nooit meer uit zijn gecraqueleerde hoofd. Bij het eerstvolgende optreden gaat hij ongetwijfeld in de fout. En zingt bij ‘Sympathy For The Devil’: ‘Pleased to meet you, heb je even voor mij’.