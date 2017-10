Dat HONDJE! Zoef, zoef, zoef om de witte eethoek heen. Als een dolle. Buiten hetzelfde: zoef, zoef, zoef, om de grijze eethoek heen. Kostelijk. Boven, op de eerste verdieping: geen hondje. Verboden terrein, zeker. Best besmettelijk, natuurlijk, zo’n crème-witte sprei in de MASTER BEDROOM en zo’n zwart-glimmende badkamer.

Het kwispeldingetje had vast geen idee wat z'n baasje - of de makelaar- aan het doen was toen het zo dartel voor z’n voeten uit rende. Die was dus een FILMPJE aan het maken, voor bij de advertentie ‘bungalow te koop’.

Misschien is PATRICIA PAAY wel voor dit keffertje gevallen, wie zal het zeggen. Groter is de kans dat ze voor de VRIJSTAANDE BUNGALOW zelf is gezwicht.

Want die heeft KARAKTER. Van buiten, met de palm en de lantaarns in de voortuin. Van binnen, met het interieur in VIJFTIG TINTEN WIT en hier en daar een accentje GOUD.

Maar wat het zwaarst heeft gewogen in haar beslissing om te verhuizen naar Parc Patersven in Wernhout, is DE PLEK. ‘Ver van IEDEREEN’, legt ze zelf uit. Daarmee zegt ze tegelijkertijd dat in het West-Brabantse bungalowpark NIEMAND woont. Van belang dan, zal ons Patries bedoelen.

Feit is wel dat er nog een heleboel VRIJSTAANDE BUNGALOWS met hetzelfde unieke karakter in dit park te koop staan. Voor een prikkie. Wat het risico voor ons Patries met zich meebrengt dat straks IEDEREEN op het idee komt om naar Patriesven te verkassen. Dan is de hele VLUCHT voor niets geweest.