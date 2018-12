Of het liefje van de wethouder niet gewoon in de kantine kon gaan werken? Hop, daar ging de klok vijftig jaar terug

Hoera voor de bondscoach die op het trainings­veld gewoon zijn telefoon opneemt

7 december Stel: je bent journalist bij een regionaal dagblad. En stel: in de voorlopig selectie van het Nederlands elftal zitten twee spelers van NAC. Toegegeven, het is op dit moment een onwaarschijnlijk onrealistische gedachte, maar probeer het toch maar even voor te stellen.