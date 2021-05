Ochtendmens

COLUMN ‘Gelovige supporters, sponsors en spelers hopen met Pasen op een hergeboor­te van het gevallen NAC’

3 april Na jaren van stilzwijgen was hij daar ineens weer, de éminence grise van de Noad Advendo Combinatie, de heer John Peek. Vanuit de geel-zwarte kamers van zijn NAC-hart voelde hij de onbedwingbare behoefte om naar buiten te treden met zijn visie op – vooral - het technisch beleid. In De Gegenpressing Podcast loopt de in Meersel-Dreef woonachtige NAC’er leeg. Vooral om zíjn club een spiegel voor te houden.