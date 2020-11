Nog even over die nertsen: we maken het veel te bont

We zijn de derde grootste producent van de wereld. En Brabant kan met 59 stuks zelfs het nertsen-epicentrum van het land genoemd worden. Ik had geen idee.

Totaal overtuigd was ik ervan: bont is verboden. Al jaren. Dus als ik in een kringloper naar een nieuwe bontjas voor carnaval speur, staan mijn voelsprieten gereed. Alerter dan alert. Per ongeluk een échte meenemen, mag niet gebeuren. Struinend tussen de pelsen ruik en voel en kijk ik: issie écht of is dit een mogelijke aanschaf? Bij twijfel: laten liggen.