Niet-nepmeiden

Soms is dat heel duidelijk. Dan heeft iemand opzichtig een Nederlands ogende achternaam geprobeerd­­. Vromans. Hillenaar. Harmelink. Of er prijkt ineens een universiteit of middelbare school uit de buurt bij de persoonsgegevens. Af en toe is er een curieuze plaatsaanduiding. Om het zinnetje ‘komt uit Londen, woont in Emmen’ moest ik zelfs even hardop lachen. Tuurlijk, joh.