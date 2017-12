COLUMNRico Verhoeven is boos. En aangezien hij wereldkampioen kickboksen is, betekent dat code rood: oppassen.

Waarom is Rico woest? Omdat lieden van zijn mondiale titelstrijd tegen de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik een etnische strijd wilden maken. “Dat is niet alleen dom, maar ook zeer bekrompen. Ik neem hier fel afstand van", reageert hij terecht.

Bad guy

Ben Saddik is een bad guy, lezen we. Eerder heeft hij Rico in zijn gezicht gespuugd, zo ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen. ‘Onze’ Rico uit Halsteren daarentegen is de good guy. Een ware sportheld, idool van jong en oud.

In de kranten staat ook een gretig opgetekende quote van Rico. Kort na zijn triomf zegt hij, nog vol van adrenaline: ‘Ik dacht: ik sla net zo lang tot de scheidsrechter ingrijpt.’

Bij kickboksen gaat het om schoppen en slaan. Dat snap zelfs ik nog wel, ook al ben ik wat pugilisme betreft afgehaakt na The Thrilla in Manilla (1975). Maar zeker gentleman Rico zou als een ware ambassadeur moeten uitdragen dat het eerst en vooral een edele sport is. Of in ieder geval die schijn hoog moeten houden.

Kreet

In onze regio bestaat een zaalvoetbalvereniging met de naam Schuptum. Lollig bedoeld, uiteraard. Wat Rico riep, is niet grappig. Je hoeft geen weeklagende zedenprediker te zijn om in te zien dat het zelfs een bloedlinke kreet is.

Ik hoor de uitvluchten van vechtersbaasjes op school al: ‘Ja, maar Rico zegt dat je net zo lang door mag slaan tot de meester ingrijpt…’ Ook kinderen lezen de krant. Zeker als hun grote held Rico Verhoeven erin staat. En dus moet hij niet alleen op zijn opponenten in de ring, maar net zo goed op zijn woorden letten.

Het is een cliché én een waarheid als een lenteweide vol koeien: een topsporter dient zich bewust te zijn van zijn voorbeeldfunctie. En dus zou Rico ook van zijn eigen uitspraak fel afstand moeten nemen.