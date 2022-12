Neem nooit je vrouw mee voor een kerstboom



columnMannenbroeders, welkom bij de cursus kerstboom kopen, deel 2 alweer. Vorige keer hadden we het over het thuislaten van onze vrouwen omdat zij nooit een keus kunnen maken, je een uur langer in de koude miezer staat en uiteindelijk met een te klein boompje thuis komt. Hou dat vast.