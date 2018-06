Namen en rugnummers

Column Fouten in de krant? Geen wet van Mup­py...

9 juni 'Britse lesbienne is heet hangijzer voor Hong Kong.' Die kop stond afgelopen maandag op pagina 3. Verzonnen door een spitsvondige verslaggever. Een lezer mailde me: 'Kop van de week'. Hij had gelijk. Sommige taalkronkels halen de krant, de meeste gelukkig niet. Zoals de dikke peer zaag die in Hoogerheide werd gestolen, een gemaaid gasveld en braak me de bek niet open. Tekstuitglijders, daar gaat deze column over.