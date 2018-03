Naast sprinter bleek Erik ook kleptomaan te zijn die regelmatig spullen jatte uit de teambus

​Erik Zabel gaf me in 1997 de mooiste teksten die ik ooit heb gehoord uit de mond van een winnaar van Milaan-Sanremo. Over hoe je na een koude, grijze, saaie, lange aanloop door de platte Po-vlakte na de passage van de Turchinopas plots letterlijk een andere wereld binnenfietst. Die van het voorjaar, de primavera dus, aan de wonderschone Italiaanse bloemenrivièra. Sindsdien heb ik een zwak voor deze voormalige Oost-Duitser, die daarna de klassieker nog drie keer zou winnen.

Aan de zijde van de immer duidelijk aanwezige hoogblonde Cordula vertoonde Erik daarnaast trekjes van het hondje dat zij iedere koers aan het lijntje had. Een brave gast met Trophehefrau.

In de laatste jaren van zijn carrière was Erik Zabel in de Tour altijd blij wanneer je een praatje met hem aanknoopte als hij weer eens met de fiets naar de start was komen rijden. Zat hij daar omringd door tientallen nieuwsgierige Tourtoeristen eenzaam te wachten op zijn teambus. ,,In de bus word ik altijd ziek’’, vertelde hij toen. Jarenlang wisten we niet beter dan dat hij daarom wel eens met de fiets naar de start kwam.

Tot zijn voormalige Milram-teambaas Gerry van Gerwen in het vrijdag verschenen boek De Massasprint liet weten dat Erik naast sprinter ook een kleptomaan was die regelmatig spullen jatte uit de teambus. Eerst was er het vermoeden, daarna de opgezette val en tot slot het heterdaadje. ,,Daarna ging alles op slot in de bus’’, onthult Van Gerwen nu.