Monuta en DELA versjteren beeld van burgervader

Zit ik gezellig te internetten, floept er weer een Monutaatje op mijn scherm. Of ik al een uitvaartpolis heb. Tieft op! Ik wil er geen, ik zal er geen.

Mevrouw Bas zoekt dat lekker zelf uit als het zover is, er staat geld op de bank en een kartonnen doos zonder muziek mag ook. Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten moet voorlopig ook even uit mijn buurt blijven. Die verziekt mijn dag als ik op zoek ben naar de zo geprezen foto van de broze burgemeester Eberhard van der Laan aan de arm van koning Willem-Alexander. Ontroerende plaat, nota bene gemaakt aan de Elandsgracht waar ikzelf nog heb gewoond.

Maar DELA versjteert dat beeld. Boven en onder de foto verschijnt een advertentie over hun overlijdensrisicoverzekering. Wat dat precies is... Ga je dan gegarandeerd de pijp uit of zo? Dat wist ik vrij vlot na mijn geboorte al.