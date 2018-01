Moerdijk mocht dan een vissersdorp zijn, vis werd er amper gegeten

10 verschillen, in stilte bestudeerde ik de zoekplaatjes van Bertus

9 januari Ben ik een ouwe lul? Nou, neeh. Toch? Toch niet omdat ik dagelijks de 10 verschillen van Bertus zocht? Dik veertig jaar. Tuurlijk, zijn zoekplaatjes waren niet het meest flitsende onderdeel van deze krant en ik vrees zelfs dat er nu lezers zijn die denken: waar heeft die vent het over. In die zin is het best begrijpelijk dat er een eind is gekomen aan het Bertus-tijdperk in dit dagblad.