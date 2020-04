Milieustraat, kattenkeutels, pijnscheuten en galgenbrokken

van de hoofdredactie Initiatie­ven waar we na deze periode geen afstand van zullen doen

19 april Geen gemeenteraad, geen commissievergadering en nergens een burgemeester die een lintje doorknipt. Het was in de eerste coronaweken wennen om journalistiek onze weg te vinden. Nog steeds is dat niet elke dag even makkelijk, maar het is mooi om te zien dat creativiteit deze dagen hoogtij viert. We bedenken andere journalistieke rubrieken, die passen bij deze tijd.