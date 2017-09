'Mijn meest kwetsbare lichaamsdeel? Mijn Mutske'

In toen nog sappig Brabants vertelde een jonge Leontien van Moorsel in een radiorubriekje eens wat bij haar sport het meest kwetsbare lichaamsdeel is: ,,Mijn mutske’’, antwoordde de Boekelse even spontaan als schattig.

Gesloopt door anorexia stapte ze in 1993 uit het peloton en bondscoach Piet Hoekstra zei met haar zijn enige ‘vent’ uit de selectie kwijt te zijn. Eind jaren negentig maakte Leontien een indrukwekkende comeback. Er stond toen al wel een andere, Rotterdams klinkende Leontien in de wereld. Ze kon afzien als een beest. Vooral tijdens de training. Mentaal sterk in de koers als het op afmaken aankwam, maar wel een muts daarbuiten. Zonder echtgenoot en ploegleider Michael Zijlaard durfde ze geen koers te rijden.

Aan de andere kant bleef hij thuis als de ploeg zonder Leontien op pad ging. Als hij al eens in zijn eentje ergens heen vloog, pakte (onzekere?) ‘Tinus’ zijn koffer in met de lelijkste kledingstukken die erin de kast lagen. Liet ze tenminste geamuseerd weten in een vrouwenblad. Van de aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 is vooral de klucht bijgebleven over wie erin Sydney in de ploegleiderswagen moest zitten.

Niet bondscoach Jean-Paul van Poppel, oordeelde het kamp Van Moorsel. Hij was immers de vriend van ploeggenote Mirjam Melchers. Uiteindelijk gingen de twee mannen samen achter het peloton aan. In die periode ook heeft het onzekere mutske volgens dokter Peter Janssen haar heil gezocht in de toen (buiten de wedstrijden) lastig opspoorbare epo. Echtgenoot Michael was volgens de dopingarts de man die er nadrukkelijk om vroeg tijdens de consults. Durfde Tinus dat zelf niet? Of zat manlief te pushen?