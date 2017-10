MeToo: Tijd voor actie: #pietiseenviespeuk of #shamehisname

In bijna alle verhalen lees ik dat mannen én vrouwen schoften als kwajongens bestempelen. Vrouwen die niet zwijgen zijn zeikerds, raken soms hun baan kwijt. In plaats van begrip dus verbanning. De lichtere gevallen spreken wij sussend toe over hun gebrek aan humor, of over de kunst van het relativeren. Dat het vooral gezellig blijft, lijkt belangrijk. Dan krijg je: ‘Doe niet zo moeilijk’ of ‘Niks mis met die gast, alleen wat macho’. En ook: ‘Had jij soms dat korte rokje aan? '