Meteen het profgevoel, op zo’n Vlaams voetbalveld

Dat voetbal in België anders was, merkte ik lang geleden al, toen ik eens meespeelde in een sterk bezet jeugdtoernooi vlak over de grens. Dat was min of meer per ongeluk. Doordat we in mijn leeftijdscategorie maar één elftal hadden, was ik - type ‘drie keer hooghouden is al veel’ - ineens in een team vol talenten terechtgekomen.