Met veldrijden is het net zo als met waterbedden

COLUMNDenkend aan de Waal bij Zaltbommel, zag je afgelopen weekend oneindig traag steeds meer water en modder voorbij komen op het parkoers van het NK veldrijden. ‘Wat een zooi. Niet te geloven’, schudde een toeschouwer het hoofd. ‘Schrijf dit maar in de krant’, lachte een mekanieker wijzend op hoe hij als moddermannetje uit de wisselpost was gekomen. ‘Het was meer een hardloopwedstrijd’, verzuchtte een deelnemer die tot zijn knieën door het water banjerend naast de hoofdprijs had gepakt.