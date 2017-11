Met je kinderen praten over seks: #wenot

Er is iets met seks dat wél goed schijnt te gaan. Hoogleraar Paul Schnabel zegt in onze krant dat Nederland ‘vooruitstrevend’ is als het gaat ‘om praten over seks tussen kinderen en ouders’.

Nou wil ik de feestvreugde niet bederven, maar waar die Schnabel dat op baseert is mij volstrekt onduidelijk. Met mijn familie heeft de hoogleraar duidelijk nooit gesproken. Onze traditie is het beste samen te vatten als: #wenot.

Ik herinner me wel een voorlichtingsfilm, eind jaren zeventig op de katholieke basisschool in Oudenbosch. Ik leerde veel van de expliciete beelden met acteurs. De meeste ouders vonden het niets, om over de woedende pastoor maar te zwijgen.

Mijn moeder heeft ooit één poging tot voorlichting gedaan. Het was in de tijd dat ik vaak speelde met de speelgoedparkeergarage van vriendje Teun. Toen het gesprek op het verwekken van kinderen kwam, had mijn moeder het over een auto die soms in een garage werd geparkeerd.

Wel een beetje jammer, dat mijn nu 77-jarige mama dit verhaal tot op de dag van vandaag ontkent. Over seks en tegenstrijdige herinneringen gesproken...

Zelf zou ik dit helemaal anders aanpakken, had ik bedacht. Maar helaas, op een seksbabbel met hun moeder zitten mijn zonen echt niet te wachten. Toen ik jaren terug de oudste probeerde voor te lichten, deed hij zijn oren dicht. Het voorlichtingsboek dat ik kocht, werd net zolang op de overloop teruggelegd tot ik het opgaf. Met mijn oudste en de dames is het helemaal goed gekomen.

De jongste is nu twaalf. In de kleedkamer van zijn voetbalteam schijnen de jongens wel over meiden te praten, maar met zijn moeder is dat toch een ander verhaal. Toen ik het onderwerp een tijdje terug eens wilde aansnijden, vroeg hij mij vriendelijk om daarmee te stoppen.