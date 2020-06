Met een vast schema proberen wij afspraken aan te gaan met de lezer

van de hoofdredactieVeel Nederlanders zijn gewoontedieren. We vinden het fijn om structuur te hebben in ons werkende leven en privé. Het huidige coronatijdperk waarin we zitten, maakt dat voor velen lastig. Het is improviseren, niet kunnen doen wat we gewend zijn te doen. Vaste afspraken die ineens niet meer door kunnen gaan.

Vaste afspraken maken wij ook dagelijks met de krantenlezer. Zo treft u bijvoorbeeld dagelijks op pagina 2 een column aan, elke dinsdag bieden wij u een dubbele pagina goed nieuws aan en ook de puzzels hebben een vaste plek in de krant. Als het op een dag van de week anders is, of we wisselen na een lange periode iets om, dan komen daar altijd vragen op van lezers. Want het gebruikelijke ritme is dan voor even weg. Maar gemiddeld genomen presenteren wij u in onze krant een vrij vertrouwd dagelijks nieuwsritueel, waar we niet enorm van afwijken.

Op onze website is dat anders. Een georganiseerde chaos zou u het kunnen noemen. Regionaal nieuws, nationaal nieuws, sport, u leest het door elkaar heen. Al kunt u via het menu uiteraard op de secties komen met enkel het nieuws waarin u bent geïnteresseerd. Als het gaat om het zenden van nieuws zat er de laatste jaren nog minder lijn in en was geen dag, laat staan een week, hetzelfde.

Verandering

Daar zijn we vanaf afgelopen week verandering in gaan brengen. In de eerste week nog niet gelijk hoe u het uiteindelijk van ons mag gaan verwachten, maar we zijn begonnen met het kiezen van vaste tijdstippen voor pushberichten en vaste afspraken met degenen die het nieuws via onze app lezen. Elke ochtend om 7 uur versturen wij een pushbericht met nieuws, in het weekend doen we dat om 8 uur om u nog iets langer uit te laten slapen.

Gaandeweg de dag volgen er nog meerdere pushberichten, maar daarin gaan we uit van vaste items per tijdstip. In de avond gaat u bijvoorbeeld een kijktip ontvangen met een interessante video en zult u in plaats van echt nieuws vaker een leestip toegestuurd krijgen. Met een leestip bedoelen wij een verhaal waarvoor u lekker even de tijd kunt nemen om op onze app te lezen.

Met een wekelijks vast schema proberen wij zo vaste afspraken aan te gaan met de lezer. Het door ons samengestelde document hiervoor, dat we intern gebruiken, heeft de naam dagelijks nieuwsritueel gekregen. Voor ons overzichtelijk en handig, en voor u als gebruiker van onze app ook duidelijk.

Vast ritme

Want we vinden het met z'n allen best fijn als we weer kunnen terugvallen op een vast ritme met vaste afspraken. De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ons daarin al een zetje, wij doen met ons dagelijkse nieuwsritueel ook een duit in het zakje.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl