van de hoofdredactieAls je in een week al het negatieve nieuws inademt en het positieve wat meer links laat liggen, kan het zomaar zijn dat je denkt dat er geen goedheid meer in de wereld is. Maar die is er wel degelijk, zo zagen we bijvoorbeeld enkele weken geleden met de hulpactie voor Ad uit Oudenbosch.

Hij vertelde in het programma Zeeman confronteert hoe hij voor 118.000 euro was opgelicht door een louche aannemer, vlak nadat zijn huis was afgebrand. Zijn zus startte online een inzamelingsactie, waarvan de teller inmiddels op meer dan 80.000 euro staat. Mooi om te zien.

U kent vast ook wel iemand die net als Ad hulp nodig heeft. Of misschien bent u zelf iemand die hulp kan gebruiken. Of wilt u juist iemand helpen. Is het antwoord op een van deze vragen ja dan kunt u vanaf nu meedoen met onze actie Komt voor Elkaar.

Met de actie Komt voor Elkaar proberen wij als BN DeStem om zoveel mogelijk lezers te helpen. Niet door zelf te hulp te schieten, maar wel door de hulp van medelezers in te schakelen. Dus heeft u een bepaalde expertise, of gewoon iets wat u heel leuk vindt wat u ook iemand anders zou willen leren? Of heeft u juist ergens hulp bij nodig? Laat het ons weten! In het klein hebben wij al jarenlang het succesvolle Lezers helpen Lezers, maar in deze periode pakken we extra uit.

Tot 18 december kun je je hulp aanbieden voor de meest uiteenlopende vragen. Voor de vragen geldt: niets is te gek! Dus wilt u iemand een bijzondere Kerst bezorgen? Zoekt u iemand die een vegetarisch viergangendiner kan maken of bent u op zoek naar zangers en zangeressen die het leuk vinden om met Kerst bij verzorgingshuizen langs te gaan? Laat het ons weten. Misschien heeft u hulp nodig bij een zoektocht naar iets bijzonders? Denk aan modeltreinen, Flippo's of een bijzondere LP? Deel het dan op ons platform Komt voor Elkaar.

Dus heeft u hulp nodig of wilt u juist hulp aanbieden, kom dan in actie. Zo kunnen we samen hopelijk iets moois doen voor elkaar en net als Ad vele anderen ook de helpende hand bieden. Van de meest in het oog springende hulpacties maken wij ook nog eens een mooi verhaal in tekst en in beeld.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl

