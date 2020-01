Met behulp van data kan nu een inschatting worden gemaakt van uw waardering

van de hoofdredactieU belt, u stuurt ons e-mails en u stuurt ons brieven. En jaarlijks wordt er een groot lezersonderzoek gehouden. Vorig jaar kregen we daarin een 7,6 van u. Maar dagelijkse terugkoppeling op grote schaal hebben we nooit gehad, het is simpelweg niet mogelijk te analyseren hoe u de krant leest.

Welke verhalen worden het best gelezen in de krant en waarom dan wel? We weten het niet. Sinds kort is het online wel mogelijk het leesgedrag te analyseren. Absolute cijfers over hoe vaak stukken worden gelezen, hebben we al jaren. Het blokje 'meest gelezen' op onze website geeft uitstekend aan welke verhalen door de online-bezoeker het vaakst gelezen worden.

Trouwe lezer of vluchtige passant

Maar of al die verhalen helemaal worden uitgelezen - van het eerste tot het laatste woord-, of er wordt doorgeklikt naar gerelateerde verhalen en of een verhaal wordt gelezen door trouwe lezers of een vluchtige passant van de site; dat zijn gegevens die wij eerder niet tot onze beschikking hadden. Vanaf aankomende dinsdag komt daar verandering in. Althans, bij onze redactie in Roosendaal, waar de edities Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur/Moerdijk worden gemaakt. Daar luisteren we voortaan elke dag naar uw feedback.

Leesgedrag

Hoe werkt het? Het is onze data-specialisten gelukt om uw online leesgedrag in kaart te brengen. Met behulp van deze data kan nu een inschatting worden gemaakt van uw waardering. We kijken natuurlijk naar de leestijd, we kijken of u daarna nog doorklikt naar andere verhalen en we kunnen zien of u een vaste bezoeker bent of maar af en toe langskomt op de site van BN DeStem.

Andere inzichten

In Roosendaal gaan onze journalisten vanaf aankomende week kijken naar deze gegevens, ze gaan er over discussiëren en ze komen met behulp van deze feedback misschien wel tot andere inzichten. Een artikel dat door u hoog wordt gewaardeerd, leert ons iets over welke onderwerpen en verhaalvormen u als lezer aanspreken. Maar ook van verhalen die relatief weinig lezers trekken en die door u ook nog eens laag worden gewaardeerd, kunnen wij leren.

Gaan we ons vanaf nu alleen door cijfers laten leiden? Nee, wij journalisten blijven vooral doen wat we vinden dat we moeten doen. En dat is het uitvoeren van onze journalistieke taak. Verhalen waarvan we vinden dat we ze moeten maken, zullen we dus ook gewoon blijven maken.

De beste verhalen voor de beste krant

Misschien dat de cijfers ons wel kunnen helpen een andere insteek voor een onderwerp te kiezen of te gaan voor een andere opbouw van het verhaal. Dat kan ertoe bijdragen dat u een soortgelijk verhaal een volgende keer wel van het eerste tot het laatste woord leest. We hopen dat het analyseren van uw online leesgedrag ons gaat helpen nog betere verhalen voor u te maken. Want dat is wat we allemaal willen, de beste verhalen maken voor de beste krant.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl