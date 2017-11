Met alleen een fraai lijstje namen en een expositie iedere zondagmiddag ben je nog niet hét wielermekka

Je voelt jeuk als je een politicus transparant hoort zeggen

23 november Het is mij niet helemaal helder wat ze tegenwoordig met het woord transparant nou eigenlijk precies denken te bedoelen. Het heeft vaak veel weg van een al te doorzichtige poging om bijvoorbeeld te laten horen dat je organisatie deugt, als je zegt dat je transparant wilt zijn. Terwijl je in wezen natuurlijk in nauwelijks bedekte termen zit te hengelen naar een keurmerk van betrouwbaarheid. Met averechts effect vrees ik. Want als doorzichtig in de Nederlandse taal ook een negatieve betekenis heeft, waarom zou dat voor het synoniem transparant dan niet gelden?