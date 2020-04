Meivakantie? Híer is het keimooi!

COLUMN Luisteren deze rupsen naar Rutte?

18 april Waar is de tijd dat we die misselijke eikenprocessierups nog durfden te betitelen als ramp? Nu worden we geteisterd door een kwelduivel die nog onzichtbaarder is dan de brandhaartjes van dat onderkruipsel. En vergeleken bij de gruwelijke gezondheidsimpact van het corona-virus is gierende jeuk maar een eitje.