Max Verstappen versus Dick Jaspers: de ene wereldkampioen is de andere niet

Weken vol emoties eindigen met vijfde WK-kroon voor Dick Jaspers: “Mijn vader hierboven kan trots zijn”

Met een gelukzalig gevoel stapte Dick Jaspers zaterdagnacht op het vliegtuig terug naar huis. De trip naar Egypte had hem opgeleverd waarvoor hij twee weken geleden vertrokken was: zijn vijfde wereldtitel in het driebanden.

12 december