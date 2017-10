Max in het diepst van hun gedachten: drie idioten op de A58

COLUMNZou het de overwinning van Max Verstappen in Maleisië zijn geweest? Of gewoon toeval? In elk geval trof ik deze week drie keer een idioot die de A58 beschouwde als racecircuit.

De eerste was iemand die me per se voorbij wilde vóór hij echt de snelweg op ging. Ik reed 130 op de rechterbaan, met zeeën van ruimte achter me. Hij had een ellenlange invoegstrook ter beschikking. Toch trok deze F1-wannabe op tot 155, om me via de vluchtstrook rechts te passeren.

Nummer twee dook in ieder minuscuul gaatje om – dan weer links, dan weer rechts – automobilisten in te halen. Dat anderen daardoor hard op de rem moesten, maakte blijkbaar niet uit. Zo doen we dat, zoiets riep Max toch ook?

Een klassieke bumperklever maakte mijn dubieuze erepodium compleet. Die reed ineens op aaiafstand van mijn achterkant. Terwijl ie seconden­­ daarvoor nog een stipje in de achteruitkijkspiegel was. En nee, ik tufte niet op trap­skeltersnelheid, maar haalde dik boven het geldende maximum een truck in. Toen ik die eenmaal voorbij was, werd ik nog even fijn afgesneden. Ik moest immers wel weten wie hier de baas was...

Alle drie dachten ze waarschijnlijk de Max-factor te bezitten. Maar helaas jongens: langs de A58 staan nergens tribunes. De Wouwse Tol is een tankstation, geen pitstraat. Niemand zwaait bij afslag Bosschenhoofd met een geblokte finishvlag.

Een beetje wegdromen is niet erg. Ook ik waande me weleens Marco van Basten, al bezat ik het balgevoel van een hoekvlag. En nu nog voel ik me soms eventjes Tom Dumoulin, wanneer ik staand op de pedalen een viaduct op sukkel. Maar mijn voetbalonkunde en mislukte fietsfantasieën schaden hooguit mijn ego. GP’tje spelen op de rijksweg is gewoon link.