Natuurlijk had Max Verstappen gelijk toen hij die steward een mongool noemde. Die vent naaide hem een oor aan, flikkerde onze jonge Max van het erepodium door te klikken dat ie over een asfaltstreepje was gereden. Dan verliest zo'n coureur toch even zijn controle.

Het kan niet, het is niet slim om dat soort termen te gebruiken, maar in oprechte woede roep je wel eens foute dingen. Wanneer hij bomvol testosteron achter het stuur vandaan kruipt na een race die door honderden miljoenen mensen wordt gevolgd en een hijgerige verslaggever informeert dan wat Max van 'die eikel' vindt, neem ik het zo'n jonge gast niet kwalijk dat hij even wat minder diplomatiek is.

Wat dat aangaat geloof ik dat Max meer beschaving in huis heeft dan hij van zijn pa Jos meekreeg. Zouden schijnheiligen die nu over hem heen denderen zelf nooit een keertje in de fout gaan? Zouden ze nou allemaal denken dat hij met zijn statement in Amerika mensen met het syndroom van Down een duw wil geven? Zouden alle mensen met het syndroom van Down nu ineens een hekel aan Max hebben?

Nee, het halve land is tussen de soep en de aardappelen op teentjes getrapt en begint verbolgen te twitteren. Media poken de boel nog eens op door verhaal te halen bij de stichting Downsyndroom.

- Erg hè, die jongen van Verstappen!

- Nou, verwerpelijk!

We hebben met z'n allen te weinig te doen in dit land. En Max denkt ondertussen 'had ik maar een ander woord gebruikt'. Lijkt mij prima, hoewel het lastig is daarmee iedereen te vriend te houden. Noem iemand debiel, imbeciel of idioot en je krijgt alsnog de vereniging van ouders en vrienden van mensen met een lager IQ op je autodak.