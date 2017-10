Mark, de premier met het gewoonste kabinet ter wereld

Max had natuurlijk gelijk, maar mocht zoiets niet zeggen

24 oktober Natuurlijk had Max Verstappen gelijk toen hij die steward een mongool noemde. Die vent naaide hem een oor aan, flikkerde onze jonge Max van het erepodium door te klikken dat ie over een asfaltstreepje was gereden. Dan verliest zo'n coureur toch even zijn controle.