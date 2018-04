Manu García heeft van zijn vader waarschijnlijk nooit verhalen over Gerard den Haan gehoord

column Relatiethe­ra­pie voor RFC, voordat de scheidings­ad­vi­seur langskomt

21 april Een jaar geleden was er nog sprake een verliefd stelletje, Good Luck en Veerse Boys. Ze hadden al enige tijd met elkaar geflirt. Van geloofsverschillen was allang geen sprake meer tussen het van origine protestante Good Luck en het katholieke Veerse Boys. Beide voetbalburen waren klaar voor het huwelijk. Klaar om door het leven te gaan als nieuwe vereniging in Raamsdonksveer: RFC. In goede en slechte tijden.