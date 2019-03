‘Mannen’ zat in het vrouwenpeloton, maar waar zijn de vrouwen?

Column Leut is een serieuze zaak, maar deze leutkeutel viel door z'n eigen onkunde behoorlijk uit de toon

2 maart ROOSENDAAL - In een stadje hier niet ver vandaan - waar het ‘ansjovinisme’ doorgaans niet van de lucht is en rond deze tijd al helemaal niet - roepen ze het al jaren: leut is een serieuze zaak. Van iemand die met een dergelijk dogma is groot gebracht mag toch op z'n minst íets van voorbereiding verwacht worden als ie voor het eerst voor deze krant op pad wordt gestuurd naar de carnavalsoptocht in (slik...) Roosendaal.