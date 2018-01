'Mag het alsjeblieft een tikkeltje stouter amigo's?'

Niks mis met gewoon, maar het is zo gewoon. Mag het alsjeblieft iets spannender, een tikkeltje stouter amigo’s? Vijftig tinten rood in plaats van grijs, buurman. Een dansje op straat, buurvrouw. Weer eens lekker eieren met spek in plaats van een emmer yoghurt met crunchy granola en een berg blauwe bessen. ’s Nachts knoerhard Driver’s seat op de autoradio, raampje open en ouderwets gas op die lolly. Begin een café met rokersterras waar etenswaren en kinderwagens met inhoud verboden zijn. Deel biertjes uit aan 16-jarigen die nog moeten leren wat een kater is. Koop eindelijk eens wat leuks voor die Bitcoin. Word onbeschaamd lid van de Helene Fischer-fanclub. Trek dat lichtgroene pak aan. Haal die baard er nu maar af. Stop een maandje met Netflixen en organiseer een soepfeest met vuurwerk toe voor de hele wijk. Neem zomaar vrij en trek opa naar buiten.

Ga samen de hort op. Geen idee waar die zou moeten liggen en hoe zo’n hort er uitziet, maar ergens is voor iedereen vast een hort. Doe dit jaar vooral dingen waar je vrolijk van wordt. O o, ik hoor er al weer een paar denken: egoïst, ongezond, a-sociaal, lompe knoest, moeten er doden vallen, weet je niks beters? Nee. Nu even niet. Dat is namelijk het fijne van schalks 2018. Niet zo braaf, een beetje stout is oké. Een knipoog is zoveel leuker dan de ogen dicht. En als ons iets serieus niet bevalt, dan zeggen we dat hardop en bellen we niet meteen met een of andere anonieme kliklijn. Nee, dat komt vast goed. We beginnen er simpelweg aan. Een dikke kus voor iedereen die hem nog wél hebben wil, een insgelijks voor de degelijken onder ons, maar voor iedereen toch zeker een mooi en minstens memorabel 2018.