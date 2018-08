Maarten van der Weijden is een echte held

column Soixante neuf: het is meer iets voor zon- en feestdagen

9 augustus Nu de Tour de France is afgelopen, wilde ik het eens met u over de Franse toer hebben. De Franse toer is de ouderwetse uitdrukking waarmee men het seksuele tijdverdrijf soixante neuf omschrijft. Er kleeft sowieso iets Frans aan deze activiteit. In het deftige Duits heet het französicher Verkehr of Duettbläserei, de volkse variant is Tuten und Blasen. Al in de Kamasutra, het 2000 jaar oude Indische leerboek voor pasgetrouwde stellen, werd het aangeduid als specialiteit: iets voor de fijnproever. Het is duidelijk geen alledaagse vorm van geslachtsgemeenschap, meer iets voor zon- en feestdagen.