Maandagmorgen, ineens een woedende horde hoornaars in mijn haar

De BoswachterHet is maandagmorgen half 8. Het bos is nog vredig en stil, een lome sliert ochtendnevel slingert nog tussen de bomen door en op het veldje verderop staat een reegeit rustig knabbelend in de eerste zonnestralen.

Collega Koen en ik moeten even een tak van een boom afzagen. De tak hangt net te laag voor een kraan die er langs moet. Koen tankt de motorzaag en ik hijs me in de veiligheidsbroek en helm. Een paar tellen later verstoort het geronk van de zaag de serene maandagmorgen-stilte. Ik zet de gretige zaagtanden in de betreffende tak en geef vol gas.

Terwijl ik de zaag nauwlettend in de gaten houd, voel ik in m’n achterhoofd een venijnige prik. Ik ga ervan uit dat het een doorntak betreft, maar deze overtuiging duurt slechts luttele seconden. Dan verschijnt een wervelende grijze wolk die een geronk produceert wat ik ondanks de motorzaag heel goed kan horen.

Héél eventjes weet ik niet wat ik zie, maar dat duurt slecht zeer kort. Op dat moment bereiken de voorste linies van de ronkende tornado mijn hoofd en hals en weet ik meteen dat de eerste prik geen braam maar de aanvoerder van dit woeste leger betrof!

‘Wegwezen, wegwezen!’

Op zo’n moment kun je ineens heel veel tegelijk. De helm vliegt door de lucht terwijl ik met wild maaiende armen de horde prikkebeesten uit m’n haar probeer te krijgen, schreeuw ik ‘Wegwezen, wegwezen!’ tegen Koen, maar dat had-ie al begrepen.

Nu zijn wij best wat insecten­ste­ken gewend maar handenvol hoornaar­prik­ken in één hoofd is ook deze boswachter te gortig

We weten de meute af te schudden maar m’n bol is flink gehavend. ,,Het zijn toch geen hoornaars?!” roep ik vertwijfeld tegen Koen. En collegiaal bezorgd als-ie is gaat hij toch even poolshoogte nemen. De verkenners van het prikleger zijn in opperste staat van paraatheid en het duurt dan ook niet lang of mijn zeer gewaardeerde collega kan met 100 procent zekerheid vaststellen dat het inderdaad een woedend hoornaarvolk betreft, in ruil voor twee prikken. Ze bleken een nestholte te hebben vlakbij de boom.

Nu zijn wij best wat insectensteken gewend maar handenvol hoornaarprikken in één hoofd is ook deze boswachter te gortig, we haasten ons naar de huisartsenpost. Daar aangekomen besluit men dat het een goed idee is nog een paar prikken toe te voegen, dit keer door een alleraardigste dokter met een lange naald.

Op dit moment realiseren we ons dat er nog een stationair ronkende motorzaag bij de boom moet liggen. En inderdaad, als een andere collega in zijn imkerpak er even later arriveert houdt een klein groepje gekalmeerde hoornaars trouw de wacht bij de braaf brommende zaag.

Erik de Jonge – Boswachter Brabants Landschap

Volledig scherm Een prachtige serene ochtend, nog voor de hoornaars wakker worden. © Erik de Jonge