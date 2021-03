Maak van die potloodjes maar een verkiezingstraditie

column Hoe gaat Mathieu van der Poel Mil­aan-San Remo winnen? In elk geval niet op een normale manier

11:35 Moet het hier nu wéér over Mathieu van der Poel gaan? Nee, niet per se. We kunnen het ook over de uitslag van de verkiezingen hebben. En wat die betekenen voor de sportwereld. Want sport moet hier natuurlijk wel het onderwerp zijn. Deze column staat immers op een sportpagina.