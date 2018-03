Lokale politici zitten er een beetje voor spek en bonen bij

Nou ja meebeslissen, het is ook bij gemeenteraadsverkiezingen zo dat de meeste stemmen gelden. Dat heet democratie en dat is het ook. Democratie is echter geen synoniem van voortvarendheid. Ook niet op lokaal niveau. Er zit een zekere mate van stroperigheid in het systeem, zeker tegenwoordig. Vroeger kon een solerende burgemeester nog wel eens ongestraft voor de troepen uit lopen. Of kon de wethouder annex aannemer er redelijk onopvallend lustig op los bouwen.

Transparant

Tegenwoordig kan dat niet meer. Ook de lokale politiek is transparant geworden, vaak zelfs nog veel doorzichtiger dan de landelijke. Iedereen kijkt naar je, althans als je als burgemeester je handen niet thuis kunt houden of als wethouder de hand licht met de boekhouding. Bij ander, dagelijkser gemeenteraadswerk is de publieke belangstelling geringer. Want als het ambtelijke raderwerk een beetje functioneert en allerlei ver voor de verkiezingen in gang gezette projecten zonder haperingen worden voltooid, dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht. En gaat het politieke leven in dorp of stad zijn gangetje. In betrekkelijke stilte, want dat is het geluid dat bij goede daden hoort.