Lieve Mies

Column Ontslag door eigen schuld? Geen geld voor de burgemeester!

26 februari Er is iets goed mis als een wettelijke regeling leidt tot het riant uitbetalen van een bestuurder die de fout in is gegaan. Het is vandaag precies een maand geleden dat de misdragingen van oud-burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout in het nieuws kwamen. Drinken en vrouwen betasten, om die reden kreeg hij deze week 'niet eervol' ontslag.