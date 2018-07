Liefhebber van mosselen

column Nieuw in Roosendaal!

7 juli Hoe maak je kennis met een stad, die al kent? Door aan de hand van een collega een wandeling door je nieuwe werkplek te maken! Roosendaal. Elk jaar kwam ik er één keer. Nu elke dag. Vanuit het pand dat ooit in handen was van Emile van Loon schrijf ik nu stukjes over Roosendaal en ommelanden.