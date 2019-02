Licht paranoia én dankbaar

van de hoofdredactieJa, ik ben er zo eentje. Die de camera van haar laptop afplakt. Want je weet maar nooit wie er meekijkt, toch? Sociale media? Ik post niets meer over mijn privéleven na alle horrorverhalen over Facebook. De reportages over Google in dit Z-katern maken me niet veel vrolijker.

Zeker toen ik na het lezen van de stukken checkte wat de zoekgigant allemaal van mij weet. Ja, ik was op vakantie in Straatsburg, maar hoe liet ik dat aan Big Brother weten? Via een onschuldig vakantiekiekje op dag twee, zo blijkt. Hoewel ik hyperbewust ben van mijn mediagebruik, laat ik meer sporen achter dan ik denk.

Volledig scherm Hille van der Kaa © Marcel Otterspeer / Pix4Profs In een wereld waarin wij volop gebruik maken van slimme telefoons, lijkt een leven onder de dataradar onmogelijk. Toegegeven, dat maakt het dat van mij een stuk makkelijker. Google Maps redde me meerdere malen van eindeloos dwalen en met de vele vergelijkingssites op mijn telefoon eet ik nooit meer in beroerde restaurants. Dat ik met iedere zoekopdracht een klein beetje van mijn privacy opgeef, voelt als een kleine prijs als ik ’s avonds laat in een verlaten stad ronddwaal.



Aan de ene kant ben ik licht paranoia, aan de andere kant dankbaar. Voor mij helpt het als bedrijven openheid van zaken geven. Ik weet zeker dat ik meer en makkelijker zaken van mezelf prijsgeef, als ik precies weet wat een bedrijf ermee doet. Bij BN DeStem vertellen we hierover in ons privacy statement, onderaan op onze site. Als u dit leest, weet u hoe wij als uitgeverij uw gegevens behandelen.

Sommige punten lijken een open deur. Dat we van onze abonnees het adres gebruiken om de krant te bezorgen bijvoorbeeld. Dit zou anders nogal een puinhoop worden. Wat u misschien niet weet, is dat wij volgen wat u op onze website of in onze app doet. Kort samengevat: wij weten welke artikelen u leest, wanneer en hoe lang. Wij bewaren deze gegevens een half jaar. Op de redactie zijn we hier heel blij mee. Zo zien we wat werkt en wat niet.

U bepaalt bij BN DeStem zelf wat wij met uw gegevens mogen doen. Als u niet inlogt, zien we niet veel meer dan bovenstaande. Als u wel inlogt en u geeft hiervoor toestemming, dan mag de uitgeverij u bijvoorbeeld nieuwsbrieven sturen. Heeft u daar genoeg van, dan zet u deze weer uit. Dit alles kunt u beheren in uw persoonlijke profiel. Wilt u echt alles weten, dan kunt u alle gegevens die wij van u beheren bij ons opvragen. We zijn dit wettelijk verplicht, maar vinden het zelf ook heel belangrijk dat u de mogelijkheid hiervoor bij ons krijgt.

Het geeft mij in ieder geval een prettig gevoel als ik weet dat ik zelf de touwtjes in handen heb. Zodat ik zelf de afweging kan maken of ik informatie afsta of niet. Als Google mij veilig thuis brengt na betaling van wat persoonlijke reisdata: fijn, prima. Maar die vakantiekiekjes, die houd ik toch echt liever voor mezelf.

