Lezers helpen lezers

Collega Ans van Goch denkt aan een actuele. ‘Carnavalsvereniging KETO uit Ulvenhout is op zoek naar (kapotte) klokken voor de optocht in Bosuilendorp. Heeft u nog een klok liggen?’ En deze, die nog niet in de krant heeft gestaan: ‘Wij, refreintjes.nl uit Oosterhout, zijn op zoek naar de bladmuziek voor piano van Lou Bandy ten behoeve van onze optredens voor ouderen! We zoeken met name: Louise zit niet op je nagels te bijten, Zoek de zon op, Schep vreugde in ‘t leven en Mag ik van u een foto?’



Of de Oosterhoutse mevrouw die een plant aanbiedt: ‘Deze vingerplant groeit me boven het hoofd.’



Het valt Ans van Goch op dat steeds meer verenigingen de rubriek weten te vinden. Koren die leden of een dirigent zoeken. Wandelclubs die hopen op meer lopers. ‘Bridgeclub Alert uit Bergen op Zoom zoekt gezellige mensen.’