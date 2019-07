Leve de app

Van de hoofdredactie'Grote brand in Baarle-Nassau', zegt mijn schoonmoeder. We zitten op woensdagmiddag te eten voor onze stacaravan in Kroatië, mijn telefoon ligt in de oplader, die van mijn schoonmoeder niet. Ze ontvangt een pushbericht van BN DeStem op haar telefoon en is zo op de hoogte van de grote brand in een schuur met olievaten . 'En vanochtend ook al een dode in het water bij Moerdijk ', vervolgt ze niet veel later.

Het doet mij altijd deugd, bekenden of onbekenden die via ons op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit West-Brabant. Want hoewel we in de plaatselijke kiosk in Kroatië geen BN DeStem kunnen vinden in de rekken, zijn we ook het buitenland altijd dichtbij dankzij onze app. Lang praten we niet over de brand in Baarle-Nassau, iets langer over de dode in het water bij Moerdijk. Dat doen we omdat we de plek van het trieste incident beter kennen. Toch blijft mij ook het gevoel bij dat we ertoe doen.

Grootgebruiker

Zelf ben ik in deze vakantie een grootgebruiker van onze app. Hoofdreden: de Tour de France. Als sportfanaat wil ik continu op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het Franse land. Helemaal met het Nederlandse succes in die eerste week van de Ronde van Frankrijk wil ik er niet te veel van missen. En dat kan tegenwoordig uitstekend met de app van BN DeStem. Jaren geleden konden we ons dat niet voorstellen, nu is het realiteit.

Live-voorbeschouwing

Het liveblog met van minuut-tot-minuut de actuele ontwikkelingen is nog altijd een belangrijke pijler van de app, maar we bieden veel meer aan. Voor de koers begint al een live-voorbeschouwing met aan het woord onze verslaggever Thijs Zonneveld en oud-renner Thomas Dekker. Ze prikkelen mij de etappe te volgen en dat doe ik dan ook trouw. Bij elke gelegenheid even kijken hoe de koers zich ontwikkelt en richting de finish nog iets meer tijd 'pakken'. Deze zelfde woensdagmiddag ben ik er via BN DeStem van op de hoogte dat veelvraat Peter Sagan de etappe wint.

Samenvatting

Met dat gevoel schuif ik aan bij het restaurant. Na mijn mixed grill met frietjes en afsluitende ijsje heeft de redactie onze app al weer volledig geactualiseerd met behalve reacties in tekst ook de nodige video-reacties vanuit het Franse land, even later gevolgd door een samenvatting van de etappe. En wie de sprint nog niet gezien heeft, kan deze bij ons even terugkijken. Twee jaar geleden hadden we niet gedacht dat we u zoiets aan konden bieden, en nu is het al praktijk.

Ik vind het mooi, die omslag naar een totaalpakket van tekst, video en audio. We zijn een ander bedrijf aan het worden, concludeer ik een ochtend later aan het strand. Niet alleen altijd dichtbij, maar we bieden steeds vaker een totaalpakket aan.

Voor mij geldt deze vakantie: leve de app! Ik kan niet meer zonder. De app ook downloaden? Doe het hier.

André Trompers,

waarnemend hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl