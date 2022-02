Leuttoerisme, daar waren veel carnavalsvierders altijd al tegen

Dat zal menig carnavalsvierder bekend voorkomen. Die krijg je niet chagrijniger dan met een groep Randstedelingen in zijn of haar carnavalskroeg. Al jaren grappen Brabanders over een tijdelijke afsluiting van de Moerdijkbrug, of verplichte inburgerings-leutcursussen voor bovensloters. ,,Ik schup ze allemaal terug over de Maas”, zongen De Kapotte Kachels in 2019.