Lekkerste moment om te werken

van de hoofdredactieWoensdag, 22.25 uur. Onze redactiechef Rolf Finders geeft een update: ,,Heerlijk. Feestje hoor. Foto hebben we al: feestend Forum met Smolders en De Bie erop. Door de vroege exitpoll schrijft Lukas van der Storm gewoon een Brabantse opening. En Nico heeft al een reactieverhaal. Het is even gas geven, maar I love it!”

Verkiezingsavond, vlak voor de deadline. Op een redactie één van de lekkerste momenten om te werken. Want de spanning is voelbaar, zo lang nog niet alle stemmen zijn geteld. Wat kun je voor welke editie meenemen?

We opereren met meer dan twintig man sterk. Onze verslaggever Nico Schapendonk racet rond op het provinciehuis in Den Bosch en haalt de eerste reacties op van partijleden. Vanuit Rotterdam komt de analyse van wat de uitslag betekent voor de Eerste Kamer. Onze online ploeg plaatst vanuit Tilburg alle verhalen uit het land en uit de provincie direct op de site. In Breda maakt Rolf Finders met een ervaren ploeg eindredacteuren en vormgevers de krant die u donderdagochtend op de mat vindt.

Feest voor Forum

Volledig scherm Tilburg - 28-3-2018 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Hille van der Kaa © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Op de voorpagina prijkt, zoals aangekondigd, de uiterst uitbundige foto van de grote winnaars: Smolders en De Bie. Feest voor Forum, koppen we groot. Een groot contrast met de voorpagina’s van de dagen ervoor. Op dinsdag een situatiefoto met de tram op het 24 Oktoberplein met daarbij Aanslag in Utrecht. Op woensdag het beeld van bedroefde werklui met bloemen in hun handen: Diep geraakt. De voorpagina’s roepen ieder zo hun eigen reacties op.



‘Was dit nu nodig?’, vraagt een lezer uit Roosendaal ons op dinsdagochtend. Hij doelt op het stukje tekst over het vertrek van Van der Gaag bij NAC op de voorpagina, die verder over de aanslag in Utrecht gaat. ‘Alsof lezers op dat bericht zitten te wachten!’

Lijkenpikkerij

Ik begrijp de emotie en weet dat alles wat met NAC te maken heeft voor- en tegenstanders kent. Zeker in zo’n beladen week als deze. Op woensdag lees ik andere kritiekpunten over het menselijke beeld. ‘Te veel emotie, lijkenpikkerij.’ Maar ook: ‘Fijn dat jullie gepaste afstand nemen.’

De meeste berichten krijgen we over de feestfoto van Forum voor Democratie. Niet zo zeer om het beeld zelf, wel om de sfeer die dit uitstraalt. Want volgens de criticasters valt er niets te vieren. ‘Ik ga emigreren als de uitslag straks nog zo is.’ ‘Ik schaam me kapot voor de domheid van dit land.’ ‘Jullie moeten stelling nemen tegen deze akelige man.’

Heftige reacties

De reacties zijn heftig. Toch vind ik dat we het in deze goed doen. Verslaggeving zonder moreel waardeoordeel. Feitelijk, met een analyse van wat er kan gebeuren nu het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer is verloren. Met een beeld van Brabantse winnaars die hun feest in Zeist vieren.

Een week van uitersten. In ons land en daarmee ook bij ons in de krant.

Hille van der Kaa

hoofdredacteur