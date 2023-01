Column Jiskefet en jeuk in Qatar, maar die finale hoeven we niet te winnen

Even dacht ik dat Pieter de Jongh de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal was in Qatar. Dat hele WK daar is natuurlijk al een grap. Hoe pijnlijk ook. Maar de allereerste persconferentie van de baas van Oanje was woensdag Jiskefet the next level.

17 november