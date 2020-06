Laten we met z'n allen de Hema kopen

Prins Ruben de zak? Dan Stichting Kindercar­na­val Heerle de roe!

28 juni Hoe kleiner een dorp, hoe leuker de feesten en het beste voorbeeld is toch wel de intocht van Sinterklaas. Waar een beetje stad groots uitpakt met een echte boot en een leger van één Piet per kind, ligt dan in de dorpen net effe anders. De zakken van Sinterklaas zijn in Roosendaal nou eenmaal dieper dan in - pakweg - Moerstraten.