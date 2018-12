Kunstgras: onschadelijk voor onze kinderen maar wel een milieuschandaal

COLUMN Nee, Mark Rutte, een filmpje kopiëren is gewoon jatwerk

20 december Over plagiaat blijken wonderlijke opvattingen te bestaan. Wanneer is iets gejat? Vorige week draaide het om Blurred Lines, een joekel van een hit uit 2013. Makers Pharell Williams en Robin Thicke moeten miljoenen betalen aan de nabestaanden van zanger Marvin Gaye. Het lied zou te veel lijken op Gaye’s Got to give it up.