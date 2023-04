Krimpflatie is het nieuwe stelen: tijd voor een stevige rugbytackle weer

COLUMNAls zovelen verdiende ik mijn eerste centen in de supermarkt. Bij ‘de Appie’ schopte ik het tot chef van de emballage. Van het legeflessenhok dus. Het waren de jaren dat de frisdrank nog verpakt zat in glas. De computer moest ook nog uitgevonden worden. Achter de kassa van het ‘leeggoed’ leerde je spelenderwijs hoofdrekenen.

Het waren ook de jaren dat ik als rugbymedewerker soepeltjes de journalistiek binnen rolde. De combinatie supermarkt en krant bracht me één keer behoorlijk in verlegenheid. In de wandelgangen van de winkel werd fluisterend gesproken over de komst van een reusachtige Miro, de voorloper van de AH XL.

‘Maak er maar een stuk van’, liet de redactiechef van de krant weten. Dat was even slikken voor een jonge correspondentje. Een hoge pief in Zaandam bevestigde het voornemen weliswaar, maar het uitlekken van die plannen zou ongetwijfeld voor behoorlijk wat opschudding zorgen onder de plaatselijke middenstand.

En dat gebeurde ook nadat het artikel onder de kop ‘AH wil Miro in Etten-Leur’ op de voorpagina van de zaterdagkrant was verschenen. Gelukkig kwam de AH-baas er niet achter van wiens hand het stuk was. Anders was ik met de lege flessen op straat gezet.

Dan was het ook nooit gekomen van mijn sportieve heldendaad als emballagechef. Een op de vlucht geslagen winkeldief, werd op het tegenover gelegen grasveld met een rugbytackle vakkundig tegen de grond gewerkt. Nu was de baas wel boos op me. Dat soort dieven vangen bracht volgens hem een veel te groot risico met zich mee.

We zijn vijftig jaar verder en de Appie is altijd mijn supermarkt gebleven. Al begin ik nu toch wel te twijfelen.

De zelfscankassa was al een eerste listige poging om mij als klant terug in dienst te nemen. De supers lieten afgelopen week weten dat er aan die betaalzuilen inmiddels te veel wordt gestolen. Er komen maatregelen. Ze vertrouwen ons trouwe aanhangers niet langer. Diefstal wordt niet meer gepikt.

Ondertussen schuif ik voor meer geld steeds kleinere verpakkingen langs de scanner. Dat heet dan weer geen diefstal, maar krimpflatie. Het wordt weer eens tijd voor een stevige tackle.