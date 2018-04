Kolonisten? Tijd voor Mensergerjeniet!

Oud-wethouder Willem Starreveld pleegde politieke zelfmoord door de vuile was buiten te hangen

31 maart In between jobs. Het is een status op LinkedIn waar niet iedereen even trots op is. Het is een omfloerste benaming voor wat in normaal Nederlands gewoon 'werkloos' is. Ook Willem Starreveld, tot deze week nog wethouder voor Kern'75 in de gemeente Gilze en Rijen, is 'in between jobs'. Hij wist niet hoe gauw hij dit op LinkedIn moest bijwerken.