Koekenbakker aan de deur

Als ik er morgen niet meer ben, hier is waarom: ik heb net een koek opgegeten die ik heb gekocht van iemand die ermee aan de deur kwam. Iemand die zich niet heeft geïdentificeerd en die ik op zijn mooie woord en gulle glimlach heb geloofd. Dat is levensgevaarlijk, daar kun je aan doodgaan. Koop nooit iets aan de deur!

En wie verkoopt er nu koeken huis-aan-huis? Een jongeman die zegt dat hij leerling is van de banketbakkersopleiding van het ROC. ‘Het ROC in Breda?’, vraag ik omdat ik wel aanvoel dat ik iets meer moet weten voordat ik de portemonnee tevoorschijn haal. ‘Nee, in Rotterdam’, antwoordt de jonge koekenbakker. De trein bracht hem helemaal naar Zevenbergen.

Hier had ik als alerte burger op moeten doorvragen. Waarom hij van zo ver komt, bijvoorbeeld, en of het niet handiger was geweest als hij zo’n kaartje bij zich had waarmee hij kan laten zien wie hij is en waar hij voor komt, net zoals collectanten voor goede doelen dat doen.

Maar daar staat mijn hoofd niet naar. Hij heeft me danig gestoord tijdens het netflixen op net die ene vrije dag in de week en bovendien zie ik er niet uit in mijn versleten pyjama die onmogelijk kan doorgaan voor huispak. Zo gauw mogelijk afhandelen, dus. Ik kan kiezen uit drie soorten gevulde koeken. Alleen die met appel koop ik; een zakje van vier stuks voor 5 euro. Veel succes!, roep ik hem nog na.

Dat succes zal hij hard nodig hebben gehad, vertelt de buurt-app oud-oost me even later.

‘Zojuist koekjesverkoper aan de deur. Niets gekocht natuurlijk. Wel vreemd.’

‘Bij ons ook, inderdaad ook niets gekocht.’

Hoezo ‘natuurlijk ’? Waarom ‘wel vreemd’? En hoezo ‘inderdaad’? Ben ik dan zo naïef of zijn zij zo bang?