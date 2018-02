Kneuzig gekibbel om kerncentrale Doel

Wat is er aan de hand? Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom, kan vanuit zijn werkplek de koeltorens van Doel bijna zien. Zo dichtbij is ie, die kerncentrale die om de haverklap hapert. De gemeenteraad wil ’m dicht en zelf is hij het eigenlijk ook wel beu. Dat ‘niks aan de hand’ steeds van de Vlamingen. De sussende reacties vanuit Den Haag. Bewindslieden die bezorgd komen praten en niks doen.

Petter schrijft een brief. Beste Belgen, zal best dat die centrale op jullie grond staat. Maar radioactieve deeltjes zien die grens niet. Jullie willen die energiefabriek annex atoombom langer openhouden. Waarom mag Antwerpen dan wel meepraten en wij niet? Bel me. Groetjes, Frank.

Boze reactie, op dat schrijven! Nee, niet van de Belgen. Het is buurburgemeester Jacques Niederer (Roosendaal) die staat te briesen. Hoe Petter het in z’n botte harses haalt om zelf actie te ondernemen. Waarom ie dat niet eerst netjes afstemt met alle 26 gemeenten van de Veiligheidsregio.

Door die brief, vindt Niederer, komen er twee verschillende signalen. Dat kan dus niet. En het zet de bestuurlijke verhoudingen onder druk. Dus wat doet Jacques? Die zet zijn collega in het openbaar te kakken. Ja, dat komt inderdaad enórm eensgezind over.

Goed, een gezamenlijk standpunt van de Veiligheidsregio dus. Wanneer? O, ergens eind april. Eerst moet iedereen het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid lezen. Dat heel het land de conclusies allang kent (bij een kernramp werken de Belgen en wij slecht samen) doet er niet toe. Geef ze de tijd, die burgemeesters. Elke dag een alineaatje, en dan de boel even rustig laten bezinken...