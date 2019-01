Klaas Dijkhoff hád de gunfactor, tot hij zelf Halbe werd

column Waarom wordt mijn pilsje ieder jaar duurder?

22 januari Schokkend nieuws aan de bar: het bier is duurder. Mijn favoriete kasteleinse durft het nauwelijks te vertellen. 'Ik móet wel Johnny. Sorry. 10 procent.' Ik kijk haar glazig aan en vraag een verse. Of ik het niet gehoord heb? Of ik voortaan weg- blijf? 'Rietje, niet zo mauwkousen. Biertjuh. En doe de rest ook maar.'