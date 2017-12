Kippenvel-meter om mijn nieuws van 2017 te bepalen

COLUMNHét West-Brabantse nieuwsmoment uit 2017 laat zich niet makkelijk vangen, blijkt als ik donderdagmiddag een balletje opgooi bij de verslaggevers. ,,Mag ik daar even over nadenken?", antwoorden vrijwel alle collega's. De moeilijkheid zit 'm niet in de hoeveelheid nieuwsgebeurtenissen. Want er speelde van alles: de promotie van NAC, het proces van Klaas Otto, de ontmanteling van Fort Oranje. Maar wat verkies je om welke reden boven het andere?

Onze columnist Niels Herijgens gaat, na een minuutje diep peinzen, voor de arrestatie van Jimmy F. in Langeweg. Niet omdat het voorval nu zoveel mensen echt raakt, maar wel vanwege de actualiteit. Het verhaal illustreert iets van nu. Dat je als jongen uit een klein Brabants dorp vanachter je computer IS kunt bestrijden, was tien jaar geleden ondenkbaar. Niet vaak liggen regionaal nieuws en wereldnieuws zo dicht bij elkaar.

Dirkje

De mate van impact is voor onze chef nieuwsdienst Gerlach Hochstenbach reden om, na even denken, voor Dirkje te kiezen: de 3-jarige krullenkop uit Breda die na een lange strijd van haar ouders, dit jaar alsnog haar dure medicijnen vergoed kreeg. Haar verhaal, opgetekend door collega John Bas, raakte duizenden lezers in het hart, tot de minister aan toe.

De specialisten van onze redactie kiezen niet toevallig voor iets op hun eigen terrein. Zo noemt onze misdaadjournalist Hessel de Ree de integrale aanpak van de overheid in strijd tegen georganiseerde criminaliteit. ,,Klinkt niet sexy, maar het werpt wel zijn vruchten af." Hessel schreef talloze verhalen over burgemeesters die optreden als sheriffs. Dat de overheid zich hier tegenwoordig steeds meer mee bemoeit, ziet hij als een belangrijk thema van afgelopen jaar.

Hét moordjaar

Collega Frank Timmers heeft een meer persoonlijke reden voor zijn keuze. Voor hem gaat 2017 de boeken in als hét moordjaar. Drie van de zestien moordpartijen in de politieregio Zeeland West-Brabant vielen tijdens zijn weekenddienst. De moord op Peet van der Linde in Breda in januari. De man uit Sint Willebrord die in mei zijn partner ombracht én de crime passionel in Bergen op Zoom van afgelopen juli. Hij was bij alle voorvallen aan de beurt. Gelukkig heeft hij ook weleens een wat rustigere dienst.

Kippenvel

Als ik voor mezelf de kippenvel-meter als meetinstrument voor het nieuwsmoment van 2017 gebruik, kom ik uit bij heel uiteenlopende gebeurtenissen. Huivering bij de zedenzaak in Bavel, vreugde voor de dolgelukkige Larissa die in maart hoorde dat ze in ons land mag blijven.

Maar het meeste kippenvel kreeg ik toch wel op die dag in mei, toen ik vanuit onze pop-upredactie op de Grote Markt in Breda uitkeek over een hossende massa die van links naar rechts sprong. Of je er nu van houdt, of dat je het haat: het feest deed West-Brabant sidderen. Daarom gaat voor mij de promotie van NAC op nummer één.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur

